Suspeito permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.Foto: reprodução internet

Publicado 14/07/2021 12:54

ITAPERUNA - Um senhor de 67 anos foi preso depois de agredir a ex-mulher no bairro Boa Fortuna, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A vítima de 62 anos, compareceu na 143ª para registrar o fato. Quando voltou para casa, ela teria continuado a ser agredida pelo ex, que ainda teria ameaçado a neta dela, de 16 anos. O caso retornou para a delegacia e a vítima encaminhada para a realização exame de corpo de delito, sendo constatadas lesões no braço esquerdo. O idoso foi autuado por lesão corporal e ameaça e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.