Acidentes em Itaperuna. - Foto: Jorge Luiz online

Acidentes em Itaperuna.Foto: Jorge Luiz online

Publicado 14/07/2021 17:00

ITAPERUNA - O 21º Grupamento de Bombeiros Militar de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, foi acionado duas vezes, na manhã desta quarta-feira (14). Às 9h40min, uma equipe se deslocou à Avenida Cardoso Moreira, Centro, próximo ao chafariz para atendimento de uma senhora de 84 anos atropelada por um caminhão. Aparentemente, sem graves ferimentos, idosa foi encaminhada ao Hospital São José do Avaí.



Já às 10h17min, os bombeiros se deslocaram à Rua Coronel José Bastos, perto de um posto de combustíveis onde um carro e uma motocicleta se envolveram em colisão. Com o impacto, o motociclista caiu. Com suspeita de fratura em um dos dedos, o homem de 26 anos, foi socorrido ao Hospital São José do Avaí.