Durante o 28° Boletim Epidemiológico do Rio, o secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, afirmou que 31 mil doses de vacinas contra a covid-19 serão distribuídas em três dias na Maré - Reprodução

Publicado 16/07/2021 10:23 | Atualizado 16/07/2021 12:05

Rio - A vacinação em massa que será feita no Complexo da Maré vai imunizar 31 mil pessoas entre 29 de julho e 1° de agosto. Serão 1.000 funcionários da prefeitura organizados para realizar uma força-tarefa de distribuição de doses durante esses três dias para adultos entre 34 até 18 anos de idade. Este público, antes do projeto, só seria contemplado posteriormente pelo calendário geral do Rio. A iniciativa faz parte de um estudo promovido pela Fiocruz que tem o objetivo de estudar os efeitos de proteção do imunizante na comunidade.

O secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, deu mais detalhes sobre a vacinação no Complexo da Maré nesta sexta-feira durante a apresentação do 28° Boletim Epidemiológico do Rio. Ele explicou que, apesar da comunidade ter 140 mil pessoas, a previsão é que 31 mil sejam imunizadas, pois o restante já seria contemplado pelo calendário geral. A iniciativa tem como objetivo avaliar a eficácia do imunizante.

“Essa é uma pesquisa da Fiocruz, o Fernando Bozza é o pesquisador responsável, e o estudo tem uma articulação com a Redes da Maré, outras Ongs e associação de moradores. O objetivo é vacinar 31 mil pessoas em três dias, o que é um grande desafio. A gente está com essa força tarefa para que a Maré também possa ser um grande case de avaliação para a eficácia da vacina”, afirmou Soranz.

A vacinação em massa na Maré não vai contemplar adolescentes, diferente do que acontece com o estudo de Paquetá.

O complexo conta com cinco unidades básicas de saúde que vão receber a população das 17 comunidades para se vacinar. Será feito também parcerias com escolas de samba da região para a criação de novos pontos de imunização e profissionais da área da saúde podem se candidatar como voluntários para dar apoio à prefeitura durante o processo de distribuição em massa das doses.