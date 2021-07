Estação SuperVia - Divulgação

Publicado 16/07/2021 10:39 | Atualizado 16/07/2021 11:58

Rio - Trens do ramal Saracuruna já voltaram a circular após uma interrupção que durou cerca de 1h40 por conta de uma ocorrência na rede aérea da estação Campos Elíseos. A operação do sistema no percurso ficou suspensa entre às 9h30 até às 11h12. Os intervalos estão em processo de normalização e os passageiros estão sendo comunicados pelos canais da concessionária.

Em função de uma ocorrência no sistema de rede aérea nas proximidades da estação Campos Elíseos, a circulação no trecho Gramacho Saracuruna e extensões Vila Inhomirim e Guapimirim encontra-se temporariamente suspensa. pic.twitter.com/u8jIIfVC5E — SuperVia (@SuperVia_trens) July 16, 2021

