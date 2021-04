Por O Dia

17/04/2021

Rio - Policiais do 15º (Duque de Caxias) prenderam neste sábado (17) três homens ligados à milícia atuante no bairro Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O trio é suspeito de ter participado do ataque a tiros que resultou na morte de dois irmãos, em janeiro deste ano, em uma barbearia