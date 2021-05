Corpo de agente penitenciário foi encontrado em linha de trem Reprodução

Por Thuany Dossares

Publicado 16/05/2021 15:12 | Atualizado 16/05/2021 16:52

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) irá investigar a morte do agente penitenciário Cléber Perpétuo Caldas, de 48 anos. Ele foi encontrado morto, na manhã deste domingo, linha férrea entre Queimados e Engenheiro Pedreira, na Baixada Fluminense.

O agente foi encontrado sem vida por um funcionário da Supervia na linha férrea, com diversas fraturas pelo corpo, por volta das 7h. Inicialmente, os agentes acharam que Cléber morreu após ser atropelado por um trem. Entretanto, para a Polícia Civil, não está claro que a causa da morte tenha sido atropelamento e, por conta da suspeita de crime, o caso foi encaminhado para a DHBF.

Cléber estava lotado no Instituto Penal Benjamim de Morares Filho, uma das unidades do Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) se solidarizou e transmitiu os sentimentos aos familiares e colegas servidores do Policial Penal. "Esclarecemos, ainda, que a secretaria dará total apoio às investigações da Polícia Civil para esclarecer o caso".