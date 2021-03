Ciclista morre atropelado na Avenida Salvador Allende Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 07:50 | Atualizado 03/03/2021 07:51

Rio - Um ciclista morreu atropelado por um carro na Avenida Salvador Allende, na pista sentido Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira. Segundo informações iniciais, Geová Duarte, de 62 anos, estava na pista de rolamento dos carros e não usava a ciclovia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes do quartel do Recreio foram acionadas às 5h32. A vítima morreu no local.

