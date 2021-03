Prefeitura de Niterói adota medidas restritivas contra o novo coronavirus na cidade Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 09:54 | Atualizado 05/03/2021 14:52

Rio - A busca por atendimento nas unidades de urgência e emergência da cidade de pessoas com sintomas de covid-19, que vinha em queda, começou a registrar aumento nos últimos dias. Apesar do estado do Rio não apresentar sinais de esgotamento de leitos, os municípios anunciaram novas medidas restritivas para conter o avanço da doença e evitar, assim, um terceiro colapso na saúde fluminense. Veja quais cidades já determinaram as novas regras:

Rio de Janeiro

Publicidade

Ambulantes não vão poder trabalhar nas praias da capital em hipótese alguma. Banho de mar, exercícios e permanência na areia estão liberados. Segundo a prefeitura, a permanência nas ruas da cidade do Rio ficará proibida entre 23h e 5h. Entretanto, a circulação dos cariocas não ficará impedida. A restrição valem até o dia 11 de março.

Publicidade

São Gonçalo

Publicidade

Entretanto, a prefeitura manteve a permissão para eventos sociais em ambientes como salões e casas de festas, como casamentos e aniversários previamente agendados desde que assegurada a contenção do acesso ao interior do estabelecimento, respeitando-se o limite de 2/3 do limite de capacidade total do local, limitando-se à capacidade máxima de 250 pessoas. "Deve-se evitar aglomeração, respeitando a distância mínima de 1,5 (um metro e meio) entre as pessoas, inclusive nas áreas de acesso, bem como adotados os demais protocolos sanitários".

Publicidade

As medidas terão duração até o dia 11 de março, de acordo com o decreto nº 088/21, publicado no Diário Oficial de quinta-feira.

Niterói

Publicidade

De acordo com as medidas previstas no decreto, bares e restaurantes poderão ficar abertos até 18h . Música ao vivo não será permitida. Os estabelecimentos comerciais de rua abrirão às 10h e fecharão às 19h. Shoppings centers ficarão abertos do 12h às 22h. O objetivo dessas alterações é diminuir a concentração de passageiros utilizando o transporte público nos mesmos horários.

O funcionamento dos quiosques das praias está suspenso, assim como a prática de atividades e esportes coletivos. As atividades individuais estão permitidas. A permanência de indivíduos em espaços públicos entre 23h e 5h está proibida.

Publicidade

Além disso, será recomendado o home office para 50% de funcionários da iniciativa privada e da administração municipal. As medidas são válidas por 15 dias, a partir desta sexta-feira.

Belford Roxo

Publicidade

A prefeitura de Belford Roxo informou que diversas medidas foram tomadas para evitar o avanço da covid-19 no município, destacando-se a sanitização de diversos bairros e prédios públicos; distribuição de máscaras, testagem rápida em mais de 100 mil pessoas; restrição no horário de funcionamento de bares, restaurantes e salões de festas, entre outros pontos.



"As medidas estão sendo acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde para que, caso haja necessidade, adapte o protocolo. O município tem ainda desocupado 35% dos leitos para os casos de covid", informou o município.

Publicidade

Teresópolis

Com UTIs lotadas e transferindo pacientes para outros municípios, o Gabinete de Crise em Teresópolis, na Região Serrana do Rio, também regulamentou medidas mais duras para conter o novo coronavírus. Está proibido o consumo de bebida alcoólica em espaços públicos, passível de apreensão das bebidas e multa sanitária. Após às 23 horas está permitido apenas o funcionamento dos serviços essenciais.

Publicidade

Além disso, o município voltou com o rodízio de CPF para a entrada das pessoas nos estabelecimentos, com algumas exceções como bancos e unidades de saúde. As pessoas com o dígito do CPF par só podem adquirir produtos e serviços de forma presencial nos dias pares e as pessoas com o dígito do CPF ímpar, nos dias ímpares.

Os estabelecimentos educacionais, por exemplo, devem permanecer na modalidade de ensino remoto, até o dia 21 de março.

Publicidade

As regras começaram a valer na última quarta-feira e vão ficar vigentes até 16 de março. Confira outras regras:



- fica estabelecido o horário de funcionamento do comércio de rua das 10h às 19h, visando distribuir o fluxo de passageiros no transporte público;

- atividades religiosas devem obedecer ao limite de 50% de ocupação do local de reunião;

Publicidade

- também fica proibido o banho de sol e de piscina. Liberadas apenas as práticas esportivas para alunos matriculados, acompanhados por um professor;

- Cirurgias eletivas serão reguladas pela Secretaria Municipal de Saúde.

Publicidade

Petrópolis

O prefeito interino Hingo Hammes determinou que comércios, bares, lanchonetes e restaurantes, mesmo os que funcionam em shoppings e centros comerciais, devem fechar às 22h. Durante o horário de funcionamento, autorizado das 5h às 22h, os mesmos devem respeitar o limite de 50% da capacidade de ocupação. Boates seguem proibidas. Também passa a ser proibida a permanência de pessoas em vias, áreas e praças públicas das 22h às 5h. Apenas a circulação é permitida. A fiscalização terá o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. As medidas entraram em vigor nesta sexta e serão mantidas até 15 de março.

Publicidade

Macaé

A Prefeitura de Macaé informou que haverá restrição de circulação nas ruas de 20h às 5h, com exceção a ida às farmácias, postos de combustível e serviços de pronto-atendimento à saúde e hospitalares. Além disso, será reduzido a capacidade de público local nos estabelecimentos. Decreto começa a valer nesta sexta-feira.



Publicidade

Nilópolis

A Prefeitura de Nilópolis informou que não tomará medidas restritivas no momento, no que se refere à Covid-19.



Publicidade

*Assim que outros municípios anunciarem novas medidas de restrições, serão incluídas aqui.