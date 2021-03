Rio decreta medidas para conter o avanço da Covid-19 Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 07:48 | Atualizado 05/03/2021 09:57

A fiscalização será reforçada nesse período, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Saúde. Os agentes podem reter ou apreender mercadorias, produtos e bens, além de aplicar multas e interditar o local ou estabelecimento que descumprir as regras.

De acordo com Eduardo Paes, o número de solicitações de internações por covid-19, o agravamento da pandemia em outros estados, o que não descarta que a situação se agrave no Rio, o alerta nacional da Fiocruz sobre o aumento do número de casos e o fato de que as pessoas não estão respeitando as restrições impostas contribuíram para que a prefeitura adotasse medidas mais duras.

A cidade do Rio tem atualmente 33.466 óbitos por covid-19, e 589.694 casos confirmados.

Apesar das restrições, na quarta-feira, o governador do Rio em exercício, Claudio Castro, descartou a possibilidade de Lockdown no Estado.

Confira os detalhes das novas regras:

- entre 23h e 5h, será proibido permanecer em ruas, espaços públicos e praças; a multa por descumprimento é de R$ 562,42 – a circulação está permitida;

- bares e restaurantes só poderão abrir das 6h às 17h, e com 40% de ocupação, inclusive em shoppings centers — o take away (retirada) de alimentos também está proibido, mas o delivery (entrega) está liberado, inclusive fora do horário;

- Praias: estão proibidos quiosques, ambulantes e barraqueiros – banho de mar, exercícios e permanência na areia estão liberados;

- Eventos, festas e rodas de samba também estão proibidos;

- Não podem funcionar boates, casas de espetáculo, feiras especiais, feiras de ambulantes e feirartes (artesanato) — feiras livres estão liberadas;

- atividades econômicas que têm atendimento presencial podem funcionar entre 6h e 20h, mas com circulação de público limitada a 40%. Nesta lista, estão: comércio, shopping center (exceto praças de alimentação, que vão operar até as 17h), academias, salões de beleza, cabeleireiros, supermercados, entre outros.