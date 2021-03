Por O Dia

Publicado 04/03/2021 12:23

As novas medidas restritivas da cidade do Rio para enfrentar a pandemia da covid-19 não agradaram os quiosques da orla carioca. Após decisão do prefeito Eduardo Paes, o funcionamento desses estabelecimentos está proibido, entre outras medidas que passam a valer nesta sexta-feira (5) . Em reação, a Orla Rio fez um pleito à Prefeitura do Rio para que as unidades possam se manter em funcionamento.