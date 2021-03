Ribs Coxinha Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 00:00

Prepare-se para viver fortes emoções recheadas de muito sabor. O Outback Steakhouse, que tem várias lojas pelo Rio, inclusive na Zona Oeste, acaba de anunciar seu novo Back To Outback, um delicioso retorno em dose dupla: a Ribs Coxinha, feita de costela desfiada ao barbecue, e o S’mores KitKat®, combinação de cookie com marshmallow derretido e chocolate. E é bom preparar o coração porque essa dupla voltou para ficar tanto no restaurante quanto via delivery, a partir de 1 de março, e quem ainda não teve chance de experimentar, chegou a hora.

A Ribs Coxinha, que celebrou em 2020 o Dia Nacional da Coxinha, foi sucesso absoluto. Crocante por fora e cremosa por dentro, a coxinha é feita com a famosíssima Ribs On The Barbie. É um mix exclusivo da icônica costela do Outback desfiada, molho barbecue, um toque de cream cheese e temperos da casa. Para garantir toda a crocância, a Ribs Coxinha é empanada em farinha panko e ainda vem acompanhada de um limão siciliano grelhado, o que garante um toque bastante especial ao aperitivo. A porção com oito unidades sai por R$ 44,90 e está disponível nos restaurantes durante o Billabong Hour (de segunda a sexta, exceto feriados, das 17h às 20h) e no Delivery durante todo horário de funcionamento.

Publicidade

Já o S’mores Outback (R$ 29,90), que ficou no menu por tempo limitadíssimo e retorna agora para saciar os apaixonados pela combinação, traz um mix que combina cookies com gotas de chocolate, uma surpreendente pasta cremosa de KitKat®, marshmallow gratinado, calda de chocolate Outback e mais KitKat® para finalizar com grande estilo. É ou não é a sobremesa dos sonhos?

"A ideia deste retorno de forma definitiva é oferecer aos nossos fãs mais um punch de diversão e descompressão, tanto no delivery quanto no restaurante. A Ribs Coxinha une a paixão do brasileiro pelo salgado com a paixão pela Ribs On The Barbie. É um produto diferente e uma ótima opção de aperitivo para curtir em momentos de descontração", afirma Renata Lamarco, diretora de Marketing da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Outback Steakhouse.

Publicidade

"Nosso S’mores é um feat delicioso com um dos chocolates mais amados no mundo. O sabor é bem diferenciado e garantimos que vamos conquistar quem provar. A galera pediu e a gente atendeu: ambos estão de volta", finaliza.