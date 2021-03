Por O Dia

Publicado 03/03/2021 15:50 | Atualizado 03/03/2021 16:44

Os empresários iguaçuanos Alan Marques Fonseca, Eduardo Corrêa, Fabricio Augusto, Henrique Beta e Leonardo Assumpção estão expandindo a marca Gigante Nordestino pelo Rio de Janeiro e acabaram de inaugurar uma nova unidade no Pechincha.

Famoso pela culinária nordestina, o restaurante Gigante Nordestino está ampliando sua rede para o Rio de Janeiro. Everton Barsan

Fundada em 2017 no bairro Rancho Novo, em Nova Iguaçu a rede expandiu para os bairros Vista Alegre e Campo Grande, no Rio. Na última segunda-feira (01/03) as portas da unidade Pechincha, em Jacarepaguá foram abertas para sua clientela saborear os deliciosos quitutes, que conquista a cada ano, mais cariocas. No domingo passado um almoço de inauguração aconteceu para familiares, amigos e fornecedores da rede.Os pratos nordestinos baião de dois com carne de sol, camarão na moranga, atolado até o rabo (canjiquinha com rabada e requeijão de corte) e as músicas regionais, estão entre as preferências dos clientes.Em entrevista, o empreendedor Alan Marques Fonseca informou que ainda esse semestre a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes receberão dois novos restaurantes. O novo Gigante Nordestino está situado na Estrada do Pau Ferro, 342. Siga no instagram: @gigantenordestino .