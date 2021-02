Faetec abriu inscrições para a conceituada Le Cordon Bleu Impressa Gov/RJ

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 14:47





"Em um mercado competitivo, exigente e dinâmico, profissionais se sentem pressionados por uma qualificação de peso. Na maior escola de gastronomia do mundo, Le Cordon Bleu, o estudante consegue preencher todos esses requisitos e se torna uma mão de obra altamente qualificada para atender o setor de serviço, cuja demanda é cada vez maior no Rio de Janeiro", afirmou João Carrilho, presidente da Faetec. Rio - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) abriu processo seletivo para estudantes que queiram aprender gastronomia na conceituada escola LE Cordon Bleu, do Rio de Janeiro. Neste edital, disponível até o dia 9 de fevereiro, serão oferecidas 14 bolsas de estudos integrais de Educação Profissional, o maior número de vagas já oferecidos em uma turma. As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas pela internet, por meio do site da Faetec: www.faetec.rj.gov.br e da organizadora do concurso www.selecon.org.br "Essas bolsas são uma oportunidade única para os apaixonados pela culinária terem uma imersão de aprendizado em uma das maiores escolas de gastronomia do mundo. Sem dúvidas, após essa qualificação, muitas portas serão abertas no mercado de trabalho para os alunos da rede pública estadual", afirma Dr. Serginho, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação.As vagas são destinadas a candidatos com renda familiar de até quatro salários mínimos e que sejam oriundos da rede pública de ensino do Rio. O processo de admissão será composto por sorteio público, realizado pela Loteria Federal, marcado para o dia 10 de fevereiro, prova objetiva e teste de aptidão técnica aplicado pela Le Cordon Bleu."Em um mercado competitivo, exigente e dinâmico, profissionais se sentem pressionados por uma qualificação de peso. Na maior escola de gastronomia do mundo, Le Cordon Bleu, o estudante consegue preencher todos esses requisitos e se torna uma mão de obra altamente qualificada para atender o setor de serviço, cuja demanda é cada vez maior no Rio de Janeiro", afirmou João Carrilho, presidente da Faetec.