Publicado 05/03/2021 00:00

O Via Parque Shopping recebe mais uma edição da VegParque, uma feira com produtos orgânicos, veganos e sustentáveis, amanhã e domingo, das 14h às 20h. O objetivo é incentivar o consumo de alimentos saudáveis e criar um elo entre os clientes e os produtores locais, contribuindo assim para o desenvolvimento dessa economia. A visitação é gratuita.

Durante a VegParque é possível conversar com os produtores e conhecer opções diferentes de preparo em relação aos produtos oferecidos. São mais de 20 expositores que oferecem desde folhas, legumes e verduras in natura até vinhos orgânicos e cervejas sem glúten, passando por leites, manteigas e brownies veganos, pães de fermentação natural, temperos naturais, queijos artesanais, além de antepastos naturais, azeites e molhos sem conservantes.

Entre as marcas presentes na feira estão Queijos Filhos Viana, Amor por Gin, Alegrarte, Bolo de Rolo e outros. A VegParque conta ainda com artesanato sustentável como bolsas e tapetes produzidos com sobra de tecidos da indústria têxtil, cosméticos veganos e orgânicos. Quem for à feira vai poder conhecer também o trabalho do Instituto Libertas, que recolhe resíduos de óleos para transformá-los em produtos como o sabão.

"Estamos felizes em proporcionar mais uma edição da VegParque aos nossos clientes. A feira é uma ótima oportunidade para quem está em busca de uma alimentação mais saudável e práticas mais sustentáveis", Elizangela Oliveira, Gerente de Marketing do Shopping.

A feira segue todos os protocolos de saúde e higiene impostos pelas autoridades competentes, bem como todas as atividades do Via Parque Shopping. Mais informações em viaparqueshopping.com.br.