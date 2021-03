Por O Dia

Publicado 05/03/2021 00:00

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva), está recuperando as escadas de acesso à Praia da Barra da Tijuca, que haviam sido danificadas após as ressacas que atingiram a cidade entre abril e setembro de 2020. Com previsão de conclusão para esta sexta-feira, o trabalho irá devolver aos banhistas um total de 29 acessos.

O serviço, executado pela equipe da Coordenadoria de Operações Especiais (COE), começou no trecho da Avenida Lúcio Costa em frente à Avenida Ayrton Senna e seguiu pela orla. A ação da Seconserva vai percorrer cerca de cinco quilômetros, partindo do Posto 8 até chegar ao Posto 3, na altura da Praça do Ó.

"A Conservação também está atenta a um dos símbolos cariocas: a praia. No fim de janeiro, fizemos o trabalho de recomposição das pedras portuguesas do calçadão do canto esquerdo de São Conrado. Agora, estamos na Barra, resgatando o acesso à areia que foi perdido com as ressacas passadas" diz Anna Laura Secco, secretária de Conservação.

Para a recuperação dos dois primeiros acessos, foram usados sacos de ráfia preenchidos com areia e feito o acabamento com meio-fio e cimento. A fim de recuperar as demais escadas, estão sendo utilizados além de sacos de ráfia, barbante de fitilho, areia e cimento.