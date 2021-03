Gabinete de Crise da Prefeitura irá continuar acompanhando, diariamente, os indicadores e reforçar o trabalho de fiscalização em pontos de possíveis aglomerações Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 21:29

Niterói - A Prefeitura de Niterói anunciou, nesta quinta-feira (04), medidas restritivas para conter o avanço do novo coronavírus na cidade. As novas determinações reforçam iniciativas para o combate à Covid-19, devido ao aumento de casos e alterações no indicador síntese de monitoramento da doença. De acordo com decreto que será publicado nesta sexta-feira (5) no Diário Oficial do município, os horários de circulação e funcionamento de estabelecimentos serão alterados. As medidas são válidas por 15 dias, a partir desta sexta-feira.



De acordo com as medidas previstas no decreto, bares e restaurantes poderão ficar abertos até 18h. Música ao vivo não será permitida. Os estabelecimentos comerciais de rua abrirão às 10h e fecharão às 19h. Shoppings centers ficarão abertos do 12h às 22h. O objetivo dessas alterações é diminuir a concentração de passageiros utilizando o transporte público nos mesmos horários.



O funcionamento dos quiosques das praias está suspenso, assim como a prática de atividades e esportes coletivos. As atividades individuais estão permitidas. A permanência de indivíduos em espaços públicos entre 23h e 5h está proibida. A circulação de pessoas não está restrita, mas não será permitido parar em espaços públicos e gerar aglomerações. Além disso, será recomendado o home office para 50% de funcionários da iniciativa privada e da administração municipal.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, enfatizou durante pronunciamento nas redes sociais, que a equipe do Gabinete de Crise da Prefeitura irá continuar acompanhando, diariamente, os indicadores e reforçar o trabalho de fiscalização em pontos de possíveis aglomerações.



“Nos últimos dias, verificamos um aumento nos indicadores e apesar de estarmos em uma situação diferente das outras regiões do País, esta semana já intensificamos a sanitização das ruas e vamos fazer nova distribuição de máscaras”, afirmou o prefeito.



Axel Grael lembrou que durante todo o período de enfrentamento da pandemia, Niterói se destacou pelo pioneirismo em ações de combate ao coronavírus, sendo a primeira a fazer a sanitização em ruas e comunidades, a realizar um amplo programa de testagem, além da criação de programas de auxílio para famílias que mais precisam e também para as empresas.



“O Brasil está enfrentando o pior momento da pandemia. A situação é preocupante no País. Em Niterói, estamos vacinando a população de acordo com as doses que estão sendo enviadas pelo Ministério da Saúde, através do Governo do Estado. Estamos nos mobilizando e fazendo todo o possível para superar essas dificuldades”, disse o prefeito. “É fundamental que a população continue perseverando nos protocolos de saúde, mantendo o distanciamento social, evitando aglomerações, usando máscara e álcool em gel”, reforçou.



Em outras iniciativas de prevenção à proliferação do vírus, a Prefeitura de Niterói irá distribuir mais um milhão de máscaras para a população e está intensificando o trabalho de sanitização das ruas da cidade. Será enviada ao Legislativo municipal uma mensagem-executiva, que está sendo elaborada, para a prorrogação do programa Renda Básica Temporária. O objetivo é que as famílias niteroienses que mais precisam possam passar por esse momento atípico com mais segurança.



"Somos uma das poucas cidades do país que implantaram um sistema de Renda Básica Temporária. Foram cerca de 50 mil famílias beneficiadas pelos programas de auxílio emergencial em função da pandemia. Outras cidades não fizeram isso, mas Niterói está fazendo. Além de auxiliar famílias, ajudamos empresas através do Empresa Cidadã e do Supera Mais. E já anunciamos aqui que esses programas continuarão, para que a nossa cidade possa superar esse momento tão difícil", afirmou o prefeito.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Niterói está preparada para implementar, se necessário, um Plano de Contingência com abertura de novos leitos nos hospitais. A Secretaria Municipal de Ordem Pública fará a fiscalização de cumprimento das medidas restritivas para evitar aglomerações e pede apoio da população no cumprimento dos protocolos.