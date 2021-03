Sempre atenta ao mercado, Monique reformulou seus serviços e encontrou ainda mais sucesso apesar da pandemia Imagem Arquivo Pessoal

Por Luciana Guimarães

Publicado 05/03/2021 13:46

Niterói - O Dia das Mulheres, celebrado em 8 de março é uma importante data para refletirmos sobre o protagonismo da mulher, que a cada dia conquista seu espaço. E, para nos inspirar ainda mais, conheça a história Monique Abrantes, mãe e empreendedora que concilia seu tempo entre família, negócios e inovação do setor.



Monique, formada em jornalismo, atuava no setor de marketing de uma grande empresa e decidiu mudar de carreira inspirada em sua mãe, Dóris Abrantes, com o objetivo de conciliar a vida de empresária com a rotina da casa, marido e filhos. Fez pós-graduação em gastronomia e profissionalizou a D.A. Gastronomia que sua mãe tinha iniciado. Sempre muito dinâmica e criativa, revolucionou o serviço de buffet nas festas e posicionou sua empresa como uma das melhores do segmento no Rio de Janeiro. Antenada com tudo que diz respeito ao universo das festas, Monique viaja o mundo para se inspirar e trazer novidades para os cardápios. Dentre os sucessos, o menu Sabores do Mundo que traz um pouco da cultura de cada país, o ouro gourmet e a queridinha das festas, a Fast Food Machine, uma experiência que oferece praticidade, conforto e diversão para as festas, uma espécie de vending machine exclusiva da D.A. Gastronomia no Brasil para o momento do lanchinho da madrugada.



Com a chegada da pandemia e as dificuldades encontradas no setor de eventos, Monique reformulou seus serviços oferecendo diferenciados menus deliverys, desde pratos refinados, a pequenos menus de festas, para as comemorações em casa. Criou também um site e aplicativo para que os clientes pudessem ter mais facilidade nos pedidos para a experiência em casa nos finais de semana. E, ela não para. Atualmente lançou seu canal de Youtube: o Gastromonix, com a proposta de unir sua formação de jornalismo e sacudir o setor ainda retraído, usando toda experiência adquirida ao longo de sua carreira. Monique tem promovido um rico intercâmbio entre profissionais do Brasil, apresentando dicas para quem deseja ingressar neste mercado, trocando informações sobre inovação e tendências atuais do setor e prepara-se para lançar neste mês seu primeiro curso online. Já passaram pelo canal: Padre Omar, Valdir Ramos (Executive Chef Sheraton Grand Rio e Rosí Modeiros, especialista em casamentos integrados à natureza entre outros nomes fortes do mercado.



Monique, avalia toda a experiência acumulada ao longo dos anos, a sabedoria e jogo de cintura adquiridos em sua vivência e ao fazer um balanço, se alegra pela decisão que tomou por empreender e ainda somar ao negócio de sua mãe. E, para as mulheres que estão pensando em se aventurar no empreendedorismo, abrindo algum negócio, Monique encoraja e dá algumas dicas, confira:







1 – Escolha seu nicho de atuação. É importante pesquisar o mercado e avaliar os prós e contras.



2 – Se organize financeiramente para o momento de maturação do negócio. O lucro sempre vem a longo prazo.



3 - Não tenha medo. Os primeiros dois anos são de altos e baixos. É preciso ter foco e não desistir.



4 – Nós mulheres somos capazes de olhar amplamente para os detalhes. Aproveite essa essência que temos e use-a a seu favor.



5 – Nós mulheres temos um grande potencial. E, ser dona do seu próprio negócio ainda pode te dar o benefício da maternidade. Ter flexibilidade para ser mãe e empresária.