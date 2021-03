O diretor Ivan de Angelis Imagem Niterói

Publicado 05/03/2021 13:32

Niterói - Imagine poder participar de um evento virtual itinerante, onde algumas das melhores produções audiovisuais em língua portuguesa vão estar disponíveis para você? É assim no FESTin ON Niterói, totalmente gratuito e on-line, que, entre os dias 11 e 29 de março, abrigará títulos representativos em língua portuguesa, através da plataforma streaming www.festinon.com. Basta uma inscrição para ter acesso à cultura, hábitos e sotaques de países que integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Importante destacar que essa itinerância deriva de um festival internacional que, há 11 anos, acontece anualmente no Cinema São Jorge, em Lisboa, de modo presencial. Com a pandemia, os organizadores migraram todo o evento para o modelo on-line incluíram no circuito, ineditamente, a cidade de Niterói. Mas, as novidades não param por aí.

Este ano os talentosos profissionais do audiovisual de Niterói também participam do coletivo, com suas produções. O ingresso da cidade faz jus a alguns fatores relevantes, como o de abrigar uma das mais importantes faculdades de cinema do Brasil e de ser considerada a “cidade do Audiovisual” do Estado do Rio, título que tomou para si desde 2018. Essa participação foi possível em função da parceria da Casa da Gente Produções com a Associação Cultura e Cidadania de Língua Portuguesa (ASCULP), responsável pela realização do FESTin – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa.

O objetivo dessa parceria, que conta com o apoio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, é promover um produtivo intercâmbio das mais distintas produções audiovisuais. A programação envolve a exibição de 14 curtas-metragens e 4 longas-metragens, bem como debates on-line que vão reunir realizadores de Niterói e de diversos países. Além dos filmes brasileiros, o público poderá apreciar produções de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste

Dessa itinerância on-line, também estimulada pela União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), o objetivo é fomentar a interculturalidade, a inclusão social e o intercâmbio cultural dos países que têm o português como a língua oficial. E isso ocorre em função da atmosfera criada pelo festival que exibe diferentes culturas e práticas, estabelecendo um respeito mútuo à diversidade dos participantes. No caso de Niterói, esse é o momento ímpar de apresentar o melhor da sua cinematografia.

As diretoras artísticas do FESTin, Adriana Niemeyer e Léa Teixeira, acreditam que o grande atrativo do festival é a sua itinerância e o intercâmbio entre sotaques e culturas dos mais variados países. Para Niterói, o interessante dessa mostra, além do ineditismo, é que os niteroienses vão poder “enxergar uma outra África”. “Procuramos fazer uma abordagem geral dos filmes que representam os países que integram a comunidade da língua portuguesa”, reflete Adriana. Léa ressaltou uma característica marcante de Niterói: além da qualidade de seu patrimônio cultural e histórico, e de ser uma das cidades mais importantes do Brasil, possui uma cultura destacada pela sua diversidade, uma marca do FESTin.

De acordo com Luana Dias, que assina a direção geral do FESTin ON Niterói, é “imensa a alegria em poder fomentar este diálogo entre as produções audiovisuais dos países de língua portuguesa e de Niterói”. “Com essa mostra, o público brasileiro, em especial o do estado do RJ, terá acesso a obras cinematográficas nunca ou raramente exibidas no Brasil, que retratam toda a diversidade e riqueza cultural dos países de língua portuguesa, com especial destaque para a produção dos países africanos. Paralelamente, o público dos demais países da CPLP poderá assistir aos filmes dos realizadores de Niterói, apostando também em talentos e empresas locais", conclui.



Por dentro da produção niteroiense

Os quatro niteroienses que têm se destacado em suas recentes trajetórias e que fazem parte dessa mostra são Ivan de Angelis, Marina Pessanha, Rosa Miranda e Éthel Oliveira. Algumas dessas produções foram premiadas em vários festivais. Além da exibição, eles também vão marcar presença no “Conexões FESTin ON Niterói”, rodas de debate compostas por temáticas voltadas para o desenvolvimento do cinema na cidade.

“Abismo” – O curta, realizado por Ivan de Angelis, um dos organizadores do Cine Solar do Jambeiro, destacou-se entre os demais, recebendo vários prêmios. Sinopse: Durante 40 anos Juvenal trabalhou como porteiro de um edifício. Por fim, acaba se tornando um prisioneiro.



“Tokio Mao – O Último Kamikaze” – A roteirista e diretora de documentários e programas de TV, Marina Pessanha, explorou o universo de Tokio Mao. Sinopse: Trata-se de um ex-piloto kamikaze de 91 anos, que sobrevive à guerra e vai parar no Brasil, por conta de um trabalho como engenheiro químico. Ele nunca mais voltou para o Japão, tornando-se professor de karatê em Niterói, há mais de 40 anos. Prêmio: Melhor Filme no Festival Cine Esporte 2019.



“Privilégios” – A roteirista, pesquisadora e diretora Rosa Miranda produziu um documentário sob um tema pontual. Sinopse: Realizado durante as ocupações do Instituto de Artes e Comunicação da Universidade Federal Fluminense, o curta propõe uma reflexão sobre os privilégios sociais. Prêmios: Rosa conquistou o prêmio no Festival EngeCine 2018 de Melhor Documentário com o seu filme “Lua”.



“Arremate” – A documentarista, cineclubista e montadora, Éthel Oliveira optou por um filme de curta duração, apoiado na teoria existencialista. Sinopse: O documentário se passa em uma confecção de roupas, onde, além das roupas, constroem-aw tramas de afeto que transitam entre a região da Baixada Fluminense e o bairro da Lapa.



Alguns destaques da programação

- PORTUGAL – O documentário “Os Últimos Dias”, dirigido por Cristina Ferreira Gomes, foi premiado no 11º FESTin Lisboa – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, em 2020. O filme revela um olhar íntimo para a atividade de jornalistas independentes e para a vida das famílias que habitam um prédio de ocupação, revelando o drama diário, crescente e intenso sentido na sociedade brasileira. E tudo isso se passa nos derradeiros dias da campanha para as eleições presidenciais brasileiras de 2018.

- CABO VERDE / PORTUGAL – “Os Dois Irmãos” é outro destaque da programação. O filme, dirigido por Francisco Manso, desenrola-se em torno de um imigrante em Lisboa, André. Após receber uma carta do pai, ele se vê obrigado a regressar a Cabo Verde com a missão de limpar a honra da família. Mas acaba se sentindo dividido entre a pressão do pai e da aldeia, e a amizade e ternura que sente pelo irmão, João.

- MOÇAMBIQUE – “A Gravidez é Nossa” é um curta de David Aguacheiro e Tina Krüger que retrata as diferentes fases de quatro homens que vivem uma comunidade rural moçambicana. Esse período vai desde a primeira namorada até a espera pelo primeiro filho ou o casamento de muitos anos. O que eles têm em comum é o desejo de mudar a maneira tradicional como os homens da sua comunidade enxergam a contracepção, a gravidez, o cuidado com as crianças e as tarefas domésticas. O filme recebeu Menção Honrosa no 11º FESTin Lisboa de 2020.



FICHA TÉCNICA



FESTin ON Niterói

Quando: 11 a 29 de março

Onde: exibição online e gratuita pela plataforma streaming https://festinon.com

Como assistir: basta fazer o cadastro no link para ter acesso aos 14 curtas-metragens e 4 longas-metragens de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.