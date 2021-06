Por Persante Baldoni

Publicado 31/05/2021 19:19 | Atualizado 31/05/2021 19:19

No dia 31 de maio, segunda, encerra-se o Defeso do Camarão, iniciado em 1º de março. O defeso é o período em que acontece a reprodução e crescimento do crustáceo e não é permitida a coleta ou pesca, visando a preservação das espécies e a gestão do uso sustentável dos recursos naturais.

A pesca já foi a principal atividade econômica e uma das únicas formas de renda da cidade no século XIX, período difícil com a migração dos grandes agricultores de café e cana-de-açúcar para o Vale do Paraíba. Atualmente, a pesca artesanal representa ainda grande importância na vida social, cultural e econômica da cidade.

De acordo com dados da FIPERJ, no município cerca de 99,2% da atividade pesqueira é artesanal, sendo o Camarão Rosa, o Camarão Branco e o Sete Barbas, os três pescados com maior descarga em 2019.

O Cais de Pesca na Ilha das Cobras é o maior entreposto pesqueiro do município e passou por um processo de revitalização feito pela Prefeitura de Paraty, recebendo a instalação de utuantes para aumentar a capacidade de ancoragem e desembarque de barqueiros e passageiros.

Este projeto de revitalização contemplou a construção do Mercado Municipal Tenente Luiz Berto Moura, onde estão instalados o departamento de pesca e a sede da Colônia de Pescadores Z18, gerando assim uma maior integração e valorização de todos que atuam na área pesqueira.

Em 2019, esse espaço também ganhou a passarela que conecta os bairros Ilha das Cobras e Centro Histórico que foi debate na cidade mas hoje é um projeto aprovado pelos moradores do centro histórico e da Ilha das Cobras .

Temos também na cidade o programa “Cidade Criativa da Gastronomia” reconhecido pela Unesco tem parceria com o Pólo Gastronômico de Paraty e Prefeitura de Paraty, por meio da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Pesca e Agricultura.

Acontecerá no dia 02 de junho uma aula show de um chef integrante do Pólo preparando um prato à base de camarão e o prefeito Luciano Vidal vai preparar o Camarão Casadinho, uma iguaria tradicional da gastronomia da cidade.