Forte Blitz durante final de semana visa baixar a criminalidade Divulgação

Por Persante Baldoni

Publicado 30/05/2021 18:19 | Atualizado 30/05/2021 18:20

A Guarda Civil Municipal através de seus agentes do grupamento operacional sob o comando do Dr. Marcello Russo, integrados com o 5º batalhão da Polícia Militar, neste final de semana, das 19h às 21h, realizou forte blitz pra coibir práticas delitivas na cidade, foi uma blitz pontual para melhorar a segurança na cidade, ou seja, de forma alguma houve qualquer intuito de prejudicar o trabalhador que sai de casa para trabalhar ou no percurso pra casa, “nossos alvos e objetivos visam a prevenção delitiva.” Afirmou o Russo.