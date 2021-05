Por Persante Baldoni

Publicado 28/05/2021 18:29

A Prefeitura Municipal de Paraty tomou a iniciativa de implementar no município com parceria a importante parceria entre as secretarias e tal interação rendeu belos frutos ou belos projetos para a cidade e seus moradores.

Uma das iniciativas é o projeto “Viva Saudável” que é voltado para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos participantes. Este programa tem acompanhamento técnico-científico e de consultoria, bem como infraestrutura e pessoal qualificado garantiu a secretária de Esportes Eloisa Bertino, ela ainda comenta que só foi possível por conta da parceria com todas as secretarias da prefeitura Municipal, o apoio do prefeito a parceria com empresários, ongs e até de colaboradores que se identificaram com a ideia e acabaram trabalhando voluntariamente.

Todo planejamento do programa está voltado para a melhor qualidade de vida, visando proporcionar práticas esportivas e de lazer, orientando sobre os hábitos necessários para uma vida saudável.