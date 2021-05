Amigos do Esporte e Lazer Persante Baldoni

Por Persante Baldoni

Publicado 31/05/2021 13:46

Divulgue sua marca e ajude a disseminar o esporte na nossa cidade.

A secretaria de Esportes de Paraty na pessoa de sua secretária Eloisa Bertino vem com metas importantes para a cidade, uma delas é atender o maior número possível de moradores de Paraty, com um crescimento gradativo das áreas de atendimento das ações esportivas e de lazer.

Um dos programas da secretaria de Esportes é o “Programa Amigo do Esporte e Lazer” que tem o objetivo simples e prático de permitir que a pessoas física e jurídica possam contribuir para o desenvolvimento do esporte e lazer no município de Paraty.

As pessoas físicas e jurídicas que tiverem interesse em participar poderão em contrapartida divulgar, com fins promocionais e publicitários, as ações praticadas em benefício do esporte e lazer, firmando termo de parceria com o poder executivo, que expedirá o título “Amigo do esporte e do lazer” em Paraty.

Não precisamos aqui falar da importância do esporte na vida das crianças, mas sim propiciar às pessoas de bem uma forma simples e objetiva de contribuir, essa é o verdadeiro intuito do programa. Para os interessados basta procurar a Secretaria de Esportes e montar a parceria e além de divulgar a sua marca também ajudar a população paratyense.