A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais, no site oficial da Prefeitura (http://www.niteroi.rj.gov.br) e pelo número 153

Publicado 05/03/2021 13:07

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Niterói definiu nesta quinta-feira (04) o calendário de vacinação contra a Covid-19 da semana que vem. Serão vacinados os idosos a partir de 77 anos, começando, na segunda-feira (08) e na terça-feira (09), com os idosos com mais de 79 anos. Na quarta (10) e na quinta-feira (11) será a vez dos idosos com 78 anos irem aos postos de vacinação. Na sexta-feira (12) e na segunda-feira seguinte, dia 15 de março, serão vacinados os idosos a partir de 77 anos. Nesta sexta-feira (05), os postos de vacinação estarão abertos para idosos com mais de 80 anos.



Em pronunciamento nas redes sociais da Prefeitura de Niterói, o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, informou que, a partir de segunda-feira, deverá ser aberto mais um posto de vacinação, no bairro de Icaraí.



“O nosso planejamento é, conforme nosso calendário de vacinação avançar, com a inclusão de mais faixas etárias, ampliar o número de postos para vacinação. Mas é importante lembrar que, para que esse calendário seja cumprido, Niterói depende da disponibilidade de vacinas que são enviadas pelo Ministério da Saúde e do Governo do Estado”, explicou.



Confira o calendário:



Sexta-feira, dia 05 – a partir de 80 anos



Segunda-feira, dia 08 – a partir de 79 anos



Terça-feira, dia 09 - a partir de 79 anos



Quarta-feira, dia 10 - a partir de 78 anos



Quinta-feira, dia 11 - a partir de 78 anos



Sexta-feira, dia 12 - a partir de 77 anos



Segunda-feira, dia 15 – a partir de 77 anos



Total de imunizados - Até a última quarta-feira (03), foram vacinados em Niterói 29.730 pessoas contra a Covid-19. Desse total, 12.482 já foram imunizados com a segunda dose. Foram imunizados 11.049 idosos acima dos 83 anos, sendo que 315 já receberam a segunda dose. Entre os trabalhadores da área de Saúde, 16.431 receberam a primeira dose e 10.768 foram imunizados com a segunda dose.



As vacinas estão sendo aplicadas em sete policlínicas da cidade: Engenhoca, Barreto, Fonseca, São Lourenço, Vital Brazil, Itaipu e Piratininga. Outra opção é o drive thru no Campus Gragoatá da UFF. Para receber a primeira dose, os idosos de 84 a 80 anos devem levar um documento de identidade com foto de acordo com o dia destinado a cada idade. A entrada nas policlínicas é autorizada das 8h às 16h, com imunização até 17h. A vacinação no drive thru começa sempre às 8h e termina às 17h.



Niterói está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

Boletim - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que o município já tem 28.404 pacientes recuperados da Covid-19. Ao todo, a cidade registra 29.646 casos confirmados da doença e 180 pessoas em isolamento domiciliar sendo acompanhados pela Secretaria. Niterói registra 840 óbitos.