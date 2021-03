Calendário será reavaliado em 15 dias Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 13:22

Niterói - A Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade de Niterói vai suspender o calendário de vistoria para táxis, ônibus e veículos do transporte escolar, comunitário e por fretamento. Por conta das medidas restritivas implementadas para conter o avanço do novo coronavírus na cidade, as datas previamente anunciadas estão canceladas. A portaria que determina a suspensão será publicada neste sábado (06).



O calendário será reavaliado após os 15 dias de medidas restritivas. Enquanto não é possível realizar as vistorias, a Secretaria vai orientar sobre a importância de manter os padrões de manutenção, conservação e dirigibilidade dos veículos.