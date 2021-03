Por Irma Lasmar

Publicado 05/03/2021 00:44

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson anunciou nesta quinta-feira (4) uma série de medidas restritivas para evitar o avanço do novo coronavírus. A partir desta sexta-feira (5), bares, restaurantes e similares só poderão funcionar até as 18 horas, inclusive as praças de alimentação dos shoppings. Boates e casas de shows deverão ficar fechadas. As medidas terão duração até o dia 11 de março, de acordo com o decreto nº 088/21, publicado no Diário Oficial de quinta.

A decisão de impor horário reduzido de funcionamento e o fechamento de estabelecimentos foi tomada para evitar aglomerações e conter o novo aumento de casos de Covid-19. O anúncio da Prefeitura do Rio, com restrições e toque de recolher na capital fluminense, também foi considerado na tomada de decisão pelo governo gonçalense, em função da proximidade entre as duas cidades. Capitão Nelson explicou que as novas restrições têm caráter preventivo, para evitar o colapso no sistema de saúde municipal.

