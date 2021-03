São cerca de mil vagas, das quais mais de 100 a serem abertas neste mês de março, voltadas para a população de baixa renda, preferencialmente moradores de conjuntos habitacionais do governo federal Sede do Senai - Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 04/03/2021 11:30

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais de São Gonçalo está oferecendo cursos profissionalizantes, em parceria com o Senai, para os munícipes - residentes preferencialmente em condomínios do atual Programa Casa Verde Amarela, antigo Programa Minha Casa Minha Vida (Residencial Cozumel I, Residencial Cozumel II, Residencial Cozumel III, Residencial Aruba, Condomínio Parque dos Sabiás, Condomínio Parque das Gaivotas, Condomínio Parque dos Bem Te Vis e Condomínio Parque das Araras, localizados no bairro Jockey). Serão cerca de mil vagas, das quais mais de 100 a serem abertas neste mês de março, voltadas para a população de baixa renda, para que possa desenvolver a qualificação profissional e facilitar o ingresso no mercado de trabalho.

As inscrições poderão ser realizadas pelo telefone (21) 2476-3529, no período de 16 a 19 de março. Será agendado um horário para a entrega presencial da documentação: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e duas fotos 3x4. As turmas terão início no dia 22 de março, na sede da Firjan Senai (Rua Dr. Nilo Peçanha, 134 - Centro, São Gonçalo.

