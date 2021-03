O Festival, que contou com mais de 100 inscritos, é um concurso de composições de letra e melodia, voltado a todos os gêneros e estilos musicais, que vai premiar em dinheiro os três primeiros colocados Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 03/03/2021 23:59 | Atualizado 04/03/2021 00:01

Termina nesta sexta (5) a votação aberta do 1º Festival de Música Autoral de São Gonçalo (Femasg). Contemplado pela Lei Aldir Blanc, o evento pretende valorizar a música produzida pelos artistas gonçalenses. Com mais de 100 inscritos, o concurso de composições de letra e melodia é voltado a todos os gêneros e estilos musicais, que vai premiar em dinheiro os três primeiros colocados. Os prêmios são de R$ 3 mil para o 1º lugar, R$ 2 mil para o 2º lugar e R$ 1 mil para o 3º lugar. Para votar, SÃO GONÇALO -a votação aberta do(Femasg). Contemplado pela, o evento pretendeproduzida pelos artistas gonçalenses. Com, oé voltado amusicais, que vai. Os prêmios são de R$ 3 mil para o 1º lugar, R$ 2 mil para o 2º lugar e R$ 1 mil para o 3º lugar. Para votar, CLIQUE AQUI

A votação consiste na segunda das quatro etapas do concurso: inscrição, pré-seleção, classificação e final. Participam compositores locais a partir de 18 anos de idade. A grande noite de premiação vai acontecer no dia 18 de março, no Teatro do Sesc São Gonçalo, com todas as medidas de segurança contra Covid-19 e transmissão ao vivo no YouTube. Na ocasião, se apresentam os 10 compositores finalistas, selecionados através da votação popular no site e pelo júri técnico do festival.