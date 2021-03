A feira acontece das 8h às 17h, na Praça Dr. Luiz Palmier, no Centro Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 04/03/2021 09:30

SÃO GONÇALO - Dando início à celebração do Mês da Mulher, a Secretaria de Assistência Social - através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres - reativou a Feira da Mulher Empreendedora das 8h às 17h, na Praça Dr. Luiz Palmier, no Centro. Com o objetivo de gerar trabalho e renda para a promoção da autonomia econômica da mulher, a feira dá oportunidade para artesãs gonçalenses divulgarem e comercializarem seus trabalhos.

Os coordenadores garantem que a feira seguirá todas as medidas sanitárias necessárias para prevenção da Covid-19, como distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel. Durante o mês de março, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres promete promover uma série de eventos com temáticas relacionadas às mulheres, como palestras e rodas de conversa, a serem ainda divulgadas.