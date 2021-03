Objetivo é melhorar ainda mais o desempenho das atividades do funcionalismo público Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 04/03/2021 07:30

SÃO GONÇALO - A Câmara Municipal promoveu uma palestra de três horas sobre redação oficial, da qual participaram 45 servidores efetivos e comissionados, que aprenderam formalidades e técnicas redacionais pertinentes às documentações produzidas e emitidas pelo Legislativo e Executivo. O objetivo é melhorar ainda mais o desempenho das atividades do funcionalismo público.

Idealizado pela procuradora-geral da Câmara, Anna Luiza Perni, o treinamento foi ministrado pelas advogadas Rosângela Santana e Amanda Dymacau, ambas servidoras da Prefeitura, e teve a presença do secretário municipal de Administração, Bruno Ribeiro, prestigiando o evento. Elas ensinaram detalhes imprescindíveis em uma redação oficial, como clareza, concisão, formalidade, uniformidade, impessoalidade e padrão culto de linguagem.

"Todo documento público requer textos com emprego correto de palavras, normas gramaticais específicas e uso adequado dos pronomes de tratamento. A falta de conhecimento sobre esse tipo de linguagem pode induzir um servidor a cometer erros involuntários, mas que podem mudar o sentido e o contexto de uma redação oficial. Isso é muito grave e muito sério. Por isso, quando a Dra. Anna Luiza me sugeriu promover essa palestra, aceitei prontamente a sugestão, pois vislumbrei nessa iniciativa a possibilidade de oferecer aos servidores efetivos e comissionados do Legislativo a oportunidade de acesso ao conhecimento", declarou o presidente do Legislativo gonçalense, vereador Lecinho (MDB).