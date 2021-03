Paula Lima é musa do Corinthians Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/03/2021 04:00

A musa do Corinthians Paula Lima protagonizou um ensaio para lá de sensual e aproveitou para falar sobre futebol. Ela diz que gosta de acompanhar as partidas e que musa de time não deve ser taxada de maria-chuteira. "Eu admito que já fiquei com alguns jogadores. Aconteceu, mas a profissão era o que menos importa para mim. Não sou maria-chuteira. Aliás nem curto, a maioria é mulherengo e eu não gosto", afirma ela, que admira a beleza de Rodrigo Caio e Arrascaeta, ambos do Flamengo; além de Sóbis, do Cruzeiro; e Hudson, do São Paulo.