Rio - O Exército brasileiro pintou digitalmente máscaras nos rostos de soldados que participaram do treinamento de Adestramento em Suporte Básico de Vida no Trauma (SBVT), que aconteceu entre os dias 10 e 13 de novembro do ano passado. Nas imagens, que viralizaram somente nesta sexta-feira (22), é possível perceber a inclusão digital do item, considerado essencial para conter a disseminação do coronavírus, para fazer parecer que os militares seguiam os protocolos de combate à covid-19.

Inicialmente, as fotos foram publicadas na página oficial do Centro de Avaliações do Exército e ilustravam uma notícia sobre o treinamento. Entretanto, após a repercussão das máscaras falsas nas redes sociais, a postagem foi retirada do ar. As imagens também constavam na página de vídeos do Ministério da Defesa, mas também foram apagadas posteriormente.

No Twitter, internautas criticaram a ação de editar a foto. "O exército não serve só para pintar meio-fio e tronco de árvore: também pinta máscaras no paint", ironizou a internauta Amanda Audi. "Pintar está na essência do Exército Brasileiro", criticou Marcelo Maciel. "Gente do céu, vocês viram o uso bacana que o exército brasileiro está fazendo no paint?", comentou a ex-deputada estadual Elika Takimoto.

Procurado, o Exército ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço está aberto para manifestação.

Até esta sexta, o número de mortos pela covid-19 no Brasil é de 215.243.