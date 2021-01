Centro de crossfit "Black and White" conquista Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 11:05

Duque de Caxias - Considerada a prática esportiva que mais cresce no mundo, o CrossFit, é uma modalidade que envolve diversos tipos de exercícios físicos, dando qualidade de vida à todas as idades. Em Duque de Caxias, o Centro de Treinamento Black and White, com duas unidades localizadas nos bairros Doutor Laureano e Jardim 25 de Agosto, dominou toda a região e se tornou referência na cidade.

Nasceu do sonho em empreender no ramo do esporte, dos quatro amigos de faculdade, Caio Cesar, Paulo Henrique, Lauro Lopes e Reinaldo Sousa. Como qualquer início, muitos desafios tiveram que ser superados. As atividades começaram ao ar livre, posteriormente dividiram um espaço com outros segmentos, até conseguirem o primeiro local próprio de funcionamento. Mesmo com poucos recursos e materiais limitados, a “BW” ganhou visibilidade no bairro pela ousadia e pioneirismo. Uma segunda unidade foi inaugurada dando ainda mais notoriedade ao CrossFit no município. Hoje, os CT’s contam com aproximadamente 500 alunos e oferece uma super estrutura, assegurando maior qualidade aos praticantes.

A escolha do nome “Black and White”, com a tradução livre “Preto e Branco”, se deu pelo fato dos fundadores serem negros e branco, pela vontade de abranger todo e qualquer público, fazendo referência às pessoas, sem restrição e preconceito.

Apesar do cenário atual, em virtude da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), o centro de treinamento não parou de crescer, oferecendo atendimento diferenciado, aulas online e toda assistência para que os atletas não deixassem de praticar o esporte. Com o retorno das atividades presenciais, há opções de horários com agendamento, evitando aglomerações e seguindo todos os protocolos exigidos pelos órgãos de saúde.

