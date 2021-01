Os quatro são considerados foragidos da Justiça Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 07:29

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira, um cartaz pedindo informações que possam levar à prisão de Higor Gustavo Conceição da Silva, de 29 anos, André Luís dos Santos Affonso, o Pai da Alma, de 38, Douglas Vieira da Silva, o Flamengo ou Pochete, de 31 e Flávio Igor Correia, de 23. Eles são os principais suspeitos de envolvimento na morte dos Soldados do Exército Daniel Ferreira de Azevedo, de 19 anos e Victor Hugo Xavier, 18, em julho do ano passado . Os quatro são considerados foragidos da Justiça.

No dia do crime, os militares assistiram uma partida de futebol em uma casa de festas no Mutondo, em São Gonçalo. Depois do jogo, foram a um bar no Raul Veiga, onde conheceram duas meninas. Após o encontro, eles se ofereceram para levar as jovens em casa, e no caminho de volta acabaram se envolvendo em uma discussão causada por um acidente de trânsito, com o veículo onde estava o traficante André Luiz, o Pai, a principal liderança da venda de drogas do Terceiro Comando Puro (TCP) em São Gonçalo. Após serem identificados como militares, os jovens foram executados a tiros.



Na manhã seguinte, os dois corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro incendiado na Rua Francisco José da Silva, no Pacheco, em São Gonçalo. O carro teria sido deixado no local por volta das 3h da madrugada. Um corpo se encontrava no porta-malas, já o outro no banco traseiro.



O Disque Denúncia recebe informações sobre os quatro procurados nos seguintes canais de atendimento:



Whatzapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

APP "Disque Denúncia RJ"

(21) 2253 1177

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O Anonimato é Garantido.



A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) está encarregada do caso e inquérito criminal.