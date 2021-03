Caminhão bate em mureta na Av. Brasil e causa engarrafamento Reprodução / Centro de Operações

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 08:39 | Atualizado 05/03/2021 08:58

Rio - Um caminhão bateu em uma mureta da Avenida Brasil, na altura de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta sexta-feira. O acidente aconteceu na faixa central da pista sentido Centro e o trânsito na região é intenso nesta manhã. Uma carreta foi colocada ao lado do caminhão para evitar que o veículo tombe no meio da via. Após o acidente, também houve vazamento de óleo na pista.

Segundo o Centro de Operações do Rio (COR), a agulha da pista central para a lateral está interditada para a retirada do caminhão. Como esta é a última agulha de acesso para a Linha Amarela, a troca de pista deve ser feita na altura de Ramos.

O congestionamento é extenso e já reflete no bairro de Irajá e o COR recomenda que os motoristas evitem a região e optem por rotas alternativas como a Avenida Pastor Martin Luther King Júnior e as vias internas da região da Penha, Ramos e Bonsucesso.

Os motoristas que vêm da Baixada Fluminense, principalmente de Duque de Caxias, também foram afetados pelo acidente. A Rodovia Washington Luiz também sente o reflexo e segue com o trânsito intenso.