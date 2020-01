Guindaste bate em mureta da ponte Rio-Niterói

Rio - Um guindaste, que era operado na Baía de Guanabara, acertou uma parte da mureta de proteção da Ponte Rio-Niterói, na manhã desta sexta-feira. Segundo a Ecoponte, apesar de uma parte de concreto ter sido destruída, a estrutura não foi danificada. O acidente aconteceu próximo à Ilha do Mocanguê, no sentido Rio. Ninguém ficou ferido.

A embarcação responsável pelo acidente seguiu navegando após a colisão contra a mureta. No entanto, imagens das câmeras de segurança puderam identificá-la a Capitania dos Portos já informou o proprietário.

Baía de Ziquizira, guindaste atingiu a Ponte Rio Niterói pic.twitter.com/1s6pJGzumn — São Gonçalo VaiMudar (@SG_vai_mudar) January 31, 2020

A concessionária Ecoponte informou que já realiza os reparos no trecho do guarda-corpo, avariado pelo choque do guindaste. A equipe de engenharia da concessionária descartou danos à estrutura da Ponte. No local, um outro trecho de guarda-corpo está sendo implantado pela empresa, que segue com operadores de tráfego para orientar os motoristas.