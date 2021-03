PM é atropelado na Linha Amarela Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 07:27 | Atualizado 03/03/2021 08:30

Rio - Um policial militar foi atropelado na noite desta terça-feira, na saída 6 da Linha Amarela, em Higienópolis, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, um carro colidiu na traseira da viatura do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), acertando o agente.

A PM informou que o militar foi socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM) e seu estado de saúde é considerado estável.

Com o impacto, o carro acabou ficando suspenso na mureta que divide as pistas. A motorista do veículo envolvido foi levada à 21ªDP (Bonsucesso).

Segundo caso de PM atropelado