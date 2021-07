Rio de Janeiro 17/06/2021 - Clima tempo. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia - Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 16/07/2021 10:16

Rio - Depois do dia mais quente do inverno, que aconteceu nesta quinta-feira , uma nova frente fria deve mudar o tempo no Rio já nesta sexta-feira. De acordo com o Alerta Rio, a aproximação e passagem dessa massa de ar frio provocará aumento de nebulosidade na cidade e mudança nas temperaturas.

Ainda de acordo com o órgão, há previsão de chuva fraca isolada à noite e os ventos serão fracos a moderados. As temperaturas apresentarão declínio em relação ao dia anterior, com mínima de 16°C e máxima de 28°C.

A previsão para os próximos dias também será de chuva e tempo parcialmente nublado. De sábado até segunda-feira, há a possibilidade de chuva fraca a moderada em pontos isolados na cidade. As temperaturas terão grande variação nesse período, com máxima de 32 º C e mínima de 14º C.

Já na terça-feira o tempo volta a ficar estável, sem a possibilidade de chuvas e com temperaturas de 25°C a 13°C.