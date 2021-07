Agentes do GIC da 135ª DP de Itaocara deflagram operação em um suposto estabelecimento de desmanche de veículos. - Foto: divulgação

Agentes do GIC da 135ª DP de Itaocara deflagram operação em um suposto estabelecimento de desmanche de veículos.Foto: divulgação

Publicado 15/07/2021 19:42 | Atualizado 15/07/2021 23:22

ITAOCARA - Policiais civis da 135ª DP de Itaocara, no Noroeste Fluminense, coordenados pelo delegado titular Dr. Rodrigo Maia. em cumprimento a mandado de busca e apreensão, nesta quinta-feira, 15, expedido pelo Juizo da Comarca do município, após investigação de informação que apontava para uma oficina mecânica funcionando como desmanche de veículos encontraram um carro semi-desmontado, objeto de furto registrado no dia 08 de abril na cidade de Niterói (RJ) e peças que ainda estão tendo suas procedências apuradas.

Durante diligência, os agentes do Grupo de Investigação Criminal (GIC) da 135ª DP informaram ao dono do comércio sobre o motivo da presença da equipe no local. De acordo com informações policiais, em um dos lados do estabelecimento está situada a casa do proprietário e mais ao lado, em um terreno grande, foram encontradas carcaças de veículos parcialmente desmanchados. Segundo o envolvido, a oficina não teria documentos junto ao Detran-RJ para realizar os desmanches nem os alvarás necessários emitidos pela Prefeitura e Corpo de Bombeiros.

Publicidade

Notas fiscais dos automóveis que estavam parcialmente desmanchados foram apresentadas à Polícia Civil, sendo estas de compras feitas em leilões. No interior do local foram encontrados também alguns carros com placa e sem documentos que, de acordo com o dono do imóvel, seriam de clientes para realização de serviços, porém ao ser realizada pesquisa ao Infoseg (Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública e Justiça) foi verificado que um Fiat Mobi, cor branca, sem placa de identificação e parcialmente desmanchado, constava como furtado há três meses. O suspeito teria dito que sabia que o veículo possuía algum “problema”, mas não saberia apontar qual. Ele não quis dizer como teria adquirido o automóvel, mas teria dito que um outro carro parecido seria montado com as peças do que estava com "problema". Diante de um objeto de furto no local e a possível confissão de que este seria desmanchado foi dada voz de prisão aos dono da oficina. Peritos estiveram no estabelecimento para confecção do respectivo laudo. Enquanto era realizada busca no interior da loja, uma pessoa teria retirado uma caminhonete Fiat Strada, de cor branca que estava dentro do terreno com os demais carros parcialmente desmanchados. Foi realizada uma busca no bairro e adjacências, mas a caminhonete não foi encontrada até o fechamneto desta publicação.