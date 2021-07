O caso foi registrado na na 143ª DP. - Foto: reprodução internet

Publicado 15/07/2021 18:35

ITAPERUNA - Dois pinos de cocaína foram apreendidos com duas pessoas no Morro do Cristo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) abordaram a dupla na Rua Coronel Pimenta. Na ação, os militares apreenderam a droga. O caso foi registrado na na 143ª DP onde os suspeitos foram autuados por posse e uso de droga, ouvidos e liberados. Uma audiência no Juizado Especial Criminal deve ser agendada.