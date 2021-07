O caso foi registrado na 148ª Delegacia Legal de Italva. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 148ª Delegacia Legal de Italva.Foto: divulgação

Publicado 15/07/2021 18:21

CARDOSO MOREIRA - Uma escopeta de fabricação caseira de calibre 12; sete cartuchos intactos, além de um rádio transmissor foram apreendidos no bairro Cachoeiro, em Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) que atuam na 4ª Cia foram à Rua Manoel Azevedo Sobrinho verificar informações que apontavam para possíveis integrantes de uma facção criminosa pretendendo fundar uma célula no município.

Os agentes ficaram em ponto de observação, mas nenhum suspeito apareceu no local. Durante buscas, no final da rua, os militares apreenderam o material. Não havia nenhum suspeito nas proximidades no momento da apreensão. O caso foi registrado na 148ª Delegacia Legal de Italva.