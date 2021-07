Reunião do CRC-RJ com contadores particulares e da administração pública; vereadores; procurador jurídico e secretário de Fazenda de Porciúncula. - Foto: divulgação/ PMP

Reunião do CRC-RJ com contadores particulares e da administração pública; vereadores; procurador jurídico e secretário de Fazenda de Porciúncula. Foto: divulgação/ PMP

Publicado 15/07/2021 18:04

Porciúncula - A contabilidade é parte fundamental no desenvolvimento de um município. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro quer demonstrar esta importância aos gestores municipais, aos munícipes e aos próprios contadores do estado.

Para isto, uma equipe do órgão estadual esteve em Porciúncula na tarde desta terça-feira, 13, quando se reuniu com contadores particulares e da administração pública, vereadores, procurador jurídico e secretário de Fazenda. O presidente do CRC/RJ, Samir Ferreira Barbosa Nehme, apresentou a relevância da atividade contábil para o desenvolvimento dos municípios e sugeriu uma maior comunicação entre os profissionais e a prefeitura.

Publicidade

Samir Nehme lembrou a importância dos profissionais de contabilidade na destinação de Imposto de Renda aos Fundos Municipais da Criança e do Adolescente e do Idoso no Estado do Rio. “Este ano, o Estado do Rio teve um aumento de 175% em comparação a 2020. Mais de 8 milhões de reais foram enviados aos fundos municipais. Isto mostra a importância do contador na melhoria de sua comunidade. Aqui em Porciúncula, se todo munícipe doar, é possível enviar 600 mil reais aos fundos municipais e mudar a vida de muita gente.”

A equipe do CRC/RJ trouxe a Porciúncula a sugestão de Projetos de Lei que valorizem o contador e sua atividade, com a criação de datas comemorativas inseridas no calendário municipal: 25 de abril – Dia do Profissional da Contabilidade (contempla as categorias de técnicos contábeis e contadores) e 22 de setembro, que contempla o profissional bacharelado da contabilidade.

Publicidade

Outra proposta do órgão é o atendimento prioritário ao profissional contábil nas repartições públicas. O Secretário de Fazenda, Adriano Almeida, disse que este já é um plano em curso. “Estamos em obras, preparando um espaço para recepção aos contribuintes e profissionais de contabilidade.”

Segundo o presidente estadual, o objetivo do CRC/RJ é percorrer os 92 municípios fluminenses e colocar o seu exército de profissionais da contabilidade à disposição do serviço público. “Apoiar o profissional é de extrema necessidade. Contadores ajudam a fomentar a economia e facilitam a gestão municipal.”