O caso foi registrado na 140ª DP. - Foto: divulgação

O caso foi registrado na 140ª DP.Foto: divulgação

Publicado 15/07/2021 18:28

NATIVIDADE - Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por furto, no trevo de Natividade localizado na Rodovia RJ-220, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna) foram acionados por um homem de 61 anos informando que ao chegar em sua propriedade foi surpreendido por um rapaz que derrubou vários pertences. Um outro homem, de 37 anos, fez contato com os militares e contou que a mesma pessoa havia furtado alguns materiais.



O suspeito foi localizado e com ele os agentes encontraram quatro cabrestos de cavalo, corda, casaco e um boné. Na 140ª DP, o jovem foi autuado no crime de furto. Foi estipulada uma fiança no valor de R$ 1.100 para que o envolvido possa responder ao processo em liberdade. O pagamento não havia sido confirmado até o fechamento desta reportagem.