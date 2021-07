Cristiane não foi convocada para os Jogos Olímpicos - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 20/07/2021 15:18 | Atualizado 20/07/2021 15:19

Rio - Fora dos Jogos Olímpicos, a atacante do Santos, Cristiane, vai atuar como comentarista da Globo nos jogos da seleção brasileira feminina. A atleta acredita em um possível e inédito ouro para nas Olimpíadas, além disso, questionou as possíveis dificuldades que a equipe canarinho encontrará durante as partidas.

"Todas as vezes que se entra em uma competição como essa, é possível sonhar com o ouro olímpico. Como toda estreia em grandes competições, será preciso uma concentração muito alta. A China é uma equipe que a seleção não conseguiu derrotar quando se enfrentaram recentemente. É uma equipe que tem evoluído bastante e dará trabalho ao Brasil. Sair com a vitória no primeiro jogo é extremamente importante, por se tratar de uma competição rápida. Pensar em empate ou derrota é preocupante, pois no jogo seguinte a adversária já será a Holanda, outra equipe bem perigosa.

Ninguém vai facilitar a vida da nossa seleção, mas o Brasil tem tudo para brigar pela vaga nas quartas de final. China e Holanda serão adversários muito difíceis nesta primeira fase. Zâmbia é uma equipe menos conhecida, mas também acredito que não será um duelo fácil", concluiu a Cristiane.

A atleta é a maior artilheiras da seleção brasileira, com 14 gols marcados nas quatro edições que participou nos Jogos Olímpicos. 2004, em Atenas, 2008, em Pequim, 2012, em Londres e no Rio, em 2012, incluindo duas medalhas de prata.

Cristiane lamentou não ter sido convocada para participar das Olimpíadas, mas pediu para os torcedores não criticarem as jogadoras, em troca de defendê-la.