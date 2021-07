Segundo o presidente, se for disputar a reeleição de 2022, ele entrega a faixa presidencial para "qualquer um", contanto que as eleições sejam limpas - AFP

Publicado 20/07/2021 14:54

Rio - Após a aprovação do Projeto de Lei que permite a transformação dos clubes em empresas, na última quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que irá sancionar o projeto e aproveitou para lamentar a situação de três clubes brasileiros, dois deles sendo cariocas.

"Eu lamento a situação do Cruzeiro, um time tradicional, assim como o Vasco da Gama, um time tradicional, o meu Botafogo, meu segundo time (ele torce para o Palmeiras), a gente lamenta. Agora, no projeto nosso, nós atendemos aos interesses dos clubes de futebol. Mandamos para a Câmara, e está dando uma boa aceitação lá", disse o presidente em entrevista à Rádio Itatiaia.

Nós estamos com o projeto de lei da liberdade do futebol. No ano passado, o Rodrigo Maia (ex-presidente da Câmara) deixou caducar esta proposta. O que nós pretendemos é ajudar os times de futebol, dando liberdade para eles. Agora, tem certos clubes que se endividaram, vai ser difícil sair dessa crise", concluiu Bolsonaro.

O Projeto de Lei consiste em buscar investidores para os clubes brasileiros, além de garantir maior transparência na gestão. Bolsonaro comentou sobre a possibilidade de aprovação.

"Da minha parte, sem problema (vou sancionar). Não tenho nada, quero dar liberdade. Sou um presidente da República que não quer interferir, que não gosta de interferir em quase nada. Tem que dar liberdade para a população poder trabalhar, poder investir e poder levar para frente seu empreendimento".