'Emprestado' pela Seleção principal, Richarlison é um dos destaques da seleção olímpica Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 20/07/2021 15:52

Yokohama - Com todos os convocados à disposição pela primeira vez, André Jardine comandou o penúltimo treino da seleção olímpica, nesta terça-feira, no Estádio Hodogaya Soccer Field, em Yokohama, antes da estreia nas Olimpíadas contra a Alemanha, na próxima quinta-feira, às 8h30, no Estádio Internacional de Yokohama.

Com a chegada do goleiro Brenno, do Grêmio, que testou 'falso' negativo para o novo coronavírus na Sérvia, e do atacante Malcom, do Zenit, da Rússia, os 22 jogadores convocados trabalharam juntos pela primeira vez, mas a Seleção não tem deve apresentar surpresa na estreia.

Nos últimos treinos táticos realizados em solo japonês, Jardine tem repetido a seguinte formação: Santos, Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho; Antony, Richarlison e Matheus Cunha.

Na tarde desta quarta-feira, a seleção olímpica faz o reconhecimento do gramado do Estádio Internacional de Yokohama. No período da noite, Jardine comanda o último ensaio, no Estádio Kozukue Fiel.