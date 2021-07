Galvão Bueno - Tv Globo/Divulgação

Publicado 19/07/2021 12:47

Rio - Caberá a Galvão Bueno narrar mais um capítulo da rivalidade entre Brasil e Alemanha na quinta-feira, dia 22, às 8h30 (de Brasília), quando as duas seleções olímpicas estreiam nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Em 2016, no Rio de Janeiro, as equipes disputaram a medalha de ouro, com vitória brasileira nos pênaltis, em um Maracanã lotado. Desta vez, o encontro será no Estádio Internacional de Yokohama, onde há pouco mais de 19 anos, o mesmo narrador comandou a transmissão do penta, com os inesquecíveis dois gols de Ronaldo sobre os alemães.

Na transmissão da TV Globo, estarão os comentaristas Junior e Pedrinho. Já nos canais fechados, no SporTV, Gustavo Villani narra e os comentários serão de Paulo César Vasconcellos e Paulo Nunes.