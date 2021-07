Karen Khachanov - Divulgação/Wimbledon

Publicado 19/07/2021 10:38

Tóquio - O tenista russo Karen Kachanov mostrou seu primeiro "obstáculo" nos Jogos Olímpicos de Tóquio: a altura do teto do banheiro da Vila Olímpica.

Em vídeo publicado nos stories do Instagram, o tenista número 25 do ranking mostra com muito humor todo o seu sofrimento com o pequeno problema. Com 1,98m de altura, o atleta mostrou com alguns centímetros separavam sua cabeça do teto do banheiro.

