Marcelinho, massagista do São Paulo, sendo atendido na ambulância - Reprodução/Premiere

Publicado 18/07/2021 19:39

São Paulo - Neste domingo (18), o São Paulo publicou em suas redes sociais uma atualização sobre o quadro clínico do massagista Marcelinho, que sofreu uma crise convulsiva no jogo do último sábado (17) . Conforme divulgado pelo clube, o funcionário está bem e deixou o hospital.

Aos 34 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado e membros da comissão técnica e jogadores correram para o lado do campo para socorrer o massagista, que foi atendido prontamente ela médica do São Paulo.

Após dificuldades para fazer a ambulância funcionar, Marcelinho foi colocado dentro do veículo e levado para o hospital São Luiz, o mais próximo ao estádio do Morumbi. Neste domingo, o São Paulo informou que Marcelinho está bem.

"Após a realização de exames, clinicamente estável e bem, o massagista Marcelo Silva, o Marcelinho, deixou o hospital São Luiz e agora continuará a investigação clínica ambulatorialmente", publicou o clube.

O acontecido marcou o jogo entre São Paulo e Fortaleza, que terminou em 1 a 0 para a equipe visitante, no estádio do Morumbi . No momento do ocorrido, o placar já estava aberto. Durante o atendimento, jogador O Dia es e membros das duas comissões pediram para que não filmassem, enquanto jogadores e funcionários ajudaram a empurrar a ambulância para que ela desse partida.

