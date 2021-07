Marcos Felipe - Lucas Merçon/Fluminense

Marcos FelipeLucas Merçon/Fluminense

Publicado 18/07/2021 15:56

Rio - Tendo uma das melhores atuações na vitória do Fluminense por 2 a 0 contra o Cerro Porteño, no Paraguai, o goleiro Marcos Felipe ganhou destaque no perfil oficial da Libertadores por conta de uma de suas defesas na primeira partida das oitavas de final do torneio continental.

O lance que ganhou destaque aconteceu quando a partida ainda estava empatada em 0 a 0. Após cruzamento de Matheus Gonçalves, o atacante Boselli, ex-Corinthians, cabeceou sozinho na entrada da pequena área e obrigou o arqueiro tricolor a fazer uma grande defesa. Confira o vídeo com as melhores defesas dos jogos de ida das oitavas de final da Libertadores.

Publicidade