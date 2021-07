Fluminense lamenta a morte de filho do técnico do Cerro Porteño - Foto: Reprodução/Twitter do Fluminense FC

Fluminense lamenta a morte de filho do técnico do Cerro PorteñoFoto: Reprodução/Twitter do Fluminense FC

Publicado 18/07/2021 13:56 | Atualizado 18/07/2021 14:02

Rio - Em uma postagem publicada em suas redes sociais, o Fluminense lamentou o grave acidente que causou a morte de Alexsandro Javier Arce, de 20 anos, filho de Arce, técnico do Cerro Porteño, após a batida de carro em uma árvore, em Luque, no Paraguai.

"O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Alexsandro Javier Arce, filho de "Chiqui" Arce, técnico do Cerro Porteño, em um acidente automobilístico no Paraguai. O clube deseja muita força aos familiares e amigos neste momento tão difícil", disse o Fluminense em suas redes sociais.

Publicidade

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Alexsandro Javier Arce, filho de "Chiqui" Arce, técnico do Cerro Porteño, em um acidente automobilístico no Paraguai. O clube deseja muita força aos familiares e amigos neste momento tão difícil. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 18, 2021

De acordo com a imprensa local, o acidente ocorreu em torno de 06h30 (horário local), onde o veículo de Alexandro disparou e acertou uma árvore à beira da estrada Silvio Pettirossi, em frente ao Parque Ñu Guasu, no Paraguai.

Publicidade

Após a chegada dos bombeiros, a vítima não apresentava mais sinais vitais devido aos ferimentos. O técnico do Cerro, Arce, teria comparecido ao local, onde reconheceu o corpo do filho.

Na próxima terça-feira (20), o Fluminense enfrenta o Cerro Porteño, no Maracanã, às 19h15, pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores.